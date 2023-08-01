"Угроза существует". В Кремле прокомментировали удары БПЛА по Москве

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал удары БПЛА по Москве, сообщает Новое время.

У спикера диктатора спросили, какие выводы делают в Кремле о защищенности Москвы от атак дронов и в каком случае будет необходимо усиливать меры безопасности.

"Вчера я говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные" , — сказал он.

Песков признал, что "угроза существует, она очевидна" и добавил, что "меры принимаются".

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали﻿ неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.