"Загроза існує". У Кремлі прокоментували удари БПЛА по Москві

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував удари БПЛА по Москві, повідомляє Новое время.

У спікера диктатора запитали, які висновки роблять у Кремлі щодо захищеності Москви від атак дронів і в якому разі буде необхідно посилювати заходи безпеки.

"Учора я говорив, що коментувати з експертної точки зору це можуть і повинні тільки військові" , — сказав він.

Пєсков визнав, що "загроза існує, вона очевидна" і додав, що "заходи вживають".

У ніч на вівторок, 1 серпня, столицю РФ знову атакували﻿ невідомі БПЛА. Один із дронів поцілив у хмарочос Москва-сіті, який було атаковано два дні тому.