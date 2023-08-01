В Венгрии назвали "местью" решение США ограничить безвизовый режим

В Министерстве внутренних дел Венгрии назвали "местью" венграм решение США по ограничению безвизового режима, сообщает Европейская правда.

В ведомстве утверждают, что США требуют от Будапешта данные о венграх за рубежом с двойным гражданством.

"Венгрия никому не предоставит эту информацию, поскольку на кону стоит безопасность венгров за рубежом. Вот почему администрация президента Джо Байдена сейчас мстит венграм" , – говорят в венгерском МВД.

Ранее стало известно, что США ограничили﻿ участие Венгрии в своей программе безвизового режима из-за беспокойства относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран, которые им пользуются, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, для чего им нужна лишь так называемая Электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как информирует издание, со вторника срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

По словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, "существуют сотни тысяч паспортов, которые были выданы правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности".

После прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществило серьезные политические изменения, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом – в том числе в Румынии, Словакии и Украине. Критики считают, что так Орбан хотел повысить свои электоральные перспективы.