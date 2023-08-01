Исландия приостановила деятельность своего Посольства в Москве
Исландия стала первой страной Европы, которая закрыла свое Посольство в Москве, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Исландии со ссылкой на BILD.
"С сегодняшнего дня деятельность посольства Исландии в Москве приостановлена. Решение не является разрывом дипломатических отношений с Россией", — говорится в сообщении.
Решение о закрытии представительства было принято ещё в июне. Тогда в Рейкьявике заявили, что экономические, культурные и политические связи с РФ достигли "исторического минимума". Посольство Исландии в Москве также отвечало за работу с гражданами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Посольство находилось в Доме Верстовского в Хлебном переулке в центре Москвы.
Отметим, Исландия не является членом Европейского Союза однако входит в НАТО.