Ісландія призупинила діяльність свого Посольства у Москві

Ісландія стала першою країною Європи, яка закрила своє Посольство у Москві, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Ісландії із посиланням на BILD.

"З сьогоднішнього дня діяльність посольства Ісландії в Москві припинено. Рішення не є розривом дипломатичних відносин із Росією" , — йдеться у повідомленні.

Рішення про закриття представництва було ухвалено ще у червні. Тоді в Рейк'явіку заявили, що економічні, культурні та політичні зв'язки з РФ досягли "історичного мінімуму". Посольство Ісландії у Москві також відповідало за роботу з громадянами Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Посольство знаходилося в Будинку Верстовського у Хлібному провулку в центрі Москви.

Зазначимо, Ісландія не є членом Європейського Союзу, проте входить до НАТО.