РФ ночью атаковала юг Одесской области, поврежден элеватор – ОВА
Российские оккупанты ночью 2 августа ударными беспилотниками атаковали портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Украинская правда.
"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил он.
Глава ОВА также сообщил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.