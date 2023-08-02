РФ ночью атаковала юг Одесской области, поврежден элеватор – ОВА

РФ ночью атаковала юг Одесской области, поврежден элеватор – ОВА
Фото: скриншот

Российские оккупанты ночью 2 августа ударными беспилотниками атаковали портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил он.

Глава ОВА также сообщил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

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