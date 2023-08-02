Ворог вночі атакував південь Одещини, пошкоджено елеватор – ОВА
Російські окупанти вночі 2 серпня ударними безпілотниками атакували портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.
"Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", – повідомив він.
Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.