РФ атаковала ночью Киев: все "Шахеды" сбили ПВО

В ночь на 2 августа российские оккупанты пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed. Все дроны сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены" , — сообщил он.

По его словам, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

В то же время серьезные разрушения и пожары не зафиксированы. Предварительно, без пострадавших.