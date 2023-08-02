РФ атакувала вночі Київ: усі "Шахеди" збила ППО
У ніч на 2 серпня російські окупанти намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed. Усі дрони збила протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", – повідомив він.
За його словами, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.
Водночас серйозних руйнувань та пожеж не зафіксовано. Попередньо, без потерпілих.