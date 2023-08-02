РФ атакувала вночі Київ: усі "Шахеди" збила ППО

У ніч на 2 серпня російські окупанти намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed. Усі дрони збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив﻿ голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені" , – повідомив він.

За його словами, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Водночас серйозних руйнувань та пожеж не зафіксовано. Попередньо, без потерпілих.