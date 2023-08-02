ПВО ночью уничтожила 23 беспилотника Shahed – Воздушные силы

ПВО ночью уничтожила 23 беспилотника Shahed – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Пуски "Шахедов" осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Как отмечают в командовании, большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. Часть вражеских дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

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