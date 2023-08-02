ППО вночі знищила 23 безпілотники Shahed – Повітряні сили
У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили 23 ворожі дрони.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Як зазначають в командуванні, більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. Частина ворожих дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.