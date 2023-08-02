На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 11 складов врага и "Сонцепек" – Тарнавский

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления на Таврическом направлении уничтожили 11 вражеских складов, а также 19 единиц, в том числе огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

В частности, ВСУ за сутки уничтожили 4 боевых бронированных машин (ББМ), 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А "Сонцепек", 1 беспилотник, 7 единиц автомобильной техники.

Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалом (ГСМ) противника.