На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 11 складів ворога та "Сонцепьок" – Тарнавський
Сили оборони України в ході контрнаступу на Таврійському напрямку знищили 11 ворожих складів, а також 19 одиниць, зокрема вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський.
Зокрема ЗСУ за добу знищили 4 бойові броньовані машини (ББМ), 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 безпілотник, 7 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад паливо-мастильних матеріалів (ПММ) противника.