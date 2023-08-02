СБУ задержала корректировщиков ударов РФ по Харькову

Киберспециалисты СБУ задержали в Харькове двух вероятных информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, корректировщиками оказались двое безработных жителей Харькова. Они перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

"В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками к своему куратору из РФ. Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны" , - говорится в сообщении.

Также проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе во время ночной атаки 1 августа этого года.

Задержанным сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.