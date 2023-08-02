СБУ затримала коригувальників ударів РФ по Харкову

Кіберфахівці СБУ затримали у Харкові двох ймовірних інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

За даними спецслужби, коригувальниками виявилися двоє безробітних жителів Харкова. Вони переміщувалися по місту на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

"Надалі фігуранти відмічали ці локації на Google-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ. Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони" , – йдеться в повідомленні.

Також перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Затриманим повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.