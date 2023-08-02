Bloomberg: Импорт сжиженного газа в Европу упал до минимума с ноября 2021 года

Европейский импорт сжиженного природного газа упал до самого низкого уровня с момента вторжения РФ в Украину после того, как падение цен снизило привлекательность региона, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, поставки СПГ в июле упали на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 8,6 миллиона тонн, что является самым низким показателем с ноября 2021 года.

Это падение совпадает с падением базовых цен на газ в регионе, которые упали более чем на 80% за этот период, что заставило трейдеров СПГ решить отправлять поставки в Азию или ждать, когда цены снова вырастут.

Европейский импорт СПГ в 2022 году вырос более чем на 60%, чтобы компенсировать потерю поставок российского трубопроводного газа после вторжения в Украину.

Сейчас регион имеет запасы выше среднего уровня, пишет агентство.