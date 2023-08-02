Bloomberg: Імпорт скрапленого газу до Європи впав до мінімуму з листопада 2021 року

Європейський імпорт скрапленого природного газу впав до найнижчого рівня з моменту вторгнення РФ в Україну після того, як падіння цін знизило привабливість регіону, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, поставки СПГ в липні впали на 7% в порівнянні з попереднім роком, до 8,6 мільйона тонн, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.

Це падіння збігається з падінням базових цін на газ в регіоні, які впали більш ніж на 80% за цей період, що змусило трейдерів СПГ вирішити відправляти поставки в Азію або чекати, коли ціни знову зростуть.

Європейський імпорт СПГ у 2022 році зріс більш ніж на 60%, щоб компенсувати втрату поставок російського трубопровідного газу після вторгнення в Україну.

Наразі регіон має запаси вище середнього рівня, пише агентство.