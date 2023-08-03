Атака "Шахедов" на Киев: ПВО уничтожила полтора десятка дронов

В ночь на 3 августа россияне пытались атаковать Киев беспилотниками-камикадзе типа Shahed. На подлете к столице противовоздушная оборона сбила около полутора десятков воздушных целей.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

По информации по состоянию на 5:30, обошлось без жертв и разрушений. Данные уточняются.

Попко отметил, что это была 820-я атака на Киев с начала полномасштабного вторжения. Воздушная тревога в столице продолжалась ровно три часа.