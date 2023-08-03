Атака "Шахедів" на Київ: ППО знищила півтора десятка дронів
У ніч на 3 серпня росіяни намагалися атакувати Київ безпілотниками-камікадзе типу Shahed. На підльоті до столиці протиповітряна оборона збила майже півтора десятка повітряних цілей.
Про це повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.
За інформацією станом на 5:30, обійшлося без жертв та руйнувань. Дані уточнюються.
Попко зазначив, що це була 820-та атака на Київ з початку повномасштабного вторгнення. Повітряна тривога у столиці тривала рівно три години.