Атака "Шахедів" на Київ: ППО знищила півтора десятка дронів

У ніч на 3 серпня росіяни намагалися атакувати Київ безпілотниками-камікадзе типу Shahed. На підльоті до столиці протиповітряна оборона збила майже півтора десятка повітряних цілей.

Про це повідомив﻿ голова Київської МВА Сергій Попко.

За інформацією станом на 5:30, обійшлося без жертв та руйнувань. Дані уточнюються.

Попко зазначив, що це була 820-та атака на Київ з початку повномасштабного вторгнення. Повітряна тривога у столиці тривала рівно три години.