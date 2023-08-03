Под Москвой горит аккумуляторный завод

В Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе в четверг, 3 августа, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было" , - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Как сообщается, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация. Спасатели едут на место.

В сети уже публикуют видео с места пожара. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма. "Гриб" от пожара видно на приличное расстояние.