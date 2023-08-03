Під Москвою горить акумуляторний завод

У Підмосков'ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі у четвер, 3 серпня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було" , - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash.

Як повідомляється, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. Рятувальники їдуть на місце.

У мережі вже публікують відео із місця пожежі. На кадрах видно, як у небо здіймаються клуби диму. "Гриб" від пожежі видно на пристойну відстань.