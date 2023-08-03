Как зарегистрироваться в Stockity за 3 простых шага

Stockity предлагает легкую и безопасную торговлю для новичков. Если вы решили присоединиться, то для начала необходимо создать аккаунт. Не волнуйтесь; регистрация в Stockity занимает несколько минут. Всего за 3 шага вы получите доступ к финансовым рынкам и сможете начать торговать.

Как зарегистрироваться в Stockity

Зарегистрировать аккаунт в Stockity можно за 3 простых шага:

Перейдите на главную страницу Stockity и нажмите «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу. Вы перейдете к регистрационной форме. Введите основную информацию: электронную почту и пароль, которые вы хотите использовать. Прочтите и примите условия Клиентского соглашения и нажмите «Создать аккаунт».

Всего за три шага вы получите доступ к мощным, но интуитивно понятным торговым инструментам Stockity, которые помогут вам достичь ваших финансовых целей.

Выберите имя пользователя и пароль

Ваш логин к Stockity счету — это ваша электронная почта. Также укажите надежный пароль, состоящий из более чем 8 символов, который вы сможете запомнить. С этими данными вход в ваш счет Stockity пройдет быстро и безопасно.

Предоставьте личную информацию

Чтобы зарегистрировать аккаунт в Stockity, вы должны предоставить личную информацию: электронную почту, номер телефона и т. д. Stockity серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и обеспечивает безопасность ваших данных. После регистрации вход в ваш счет Stockity пройдет моментально.

Подтвердите электронную почту и войдите

После регистрации необходимо подтвердить электронную почту. Откройте письмо от Stockity и подтвердите свою электронную почту, нажав на вложенную ссылку. После этого войдите в свой аккаунт Stockity.

Зачем вам нужен аккаунт в Stockity

Всего за 3 простых шага вы получите доступ к новой надежной платформе для торговли онлайн. Регистрация проста и занимает всего несколько минут. Для начала вам потребуется электронная почта и пароль. Остальное зависит от вас; в Stockity скрыты безграничные возможности!