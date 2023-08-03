Як зареєструватися в Stockity за 3 простих кроки

Stockity пропонує легку та безпечну торгівлю для новачків. Якщо ви вирішили приєднатися, то для початку необхідно створити обліковий запис. Не хвилюйтеся; реєстрація в Stockity займає кілька хвилин. Усього за 3 кроки ви отримаєте доступ до фінансових ринків та зможете почати торгувати.

Як зареєструватися в Stockity

Зареєструвати обліковий запис у Stockity можна за 3 простих кроки:

Перейдіть на головну сторінку Stockity та натисніть «Зареєструватися» у правому верхньому кутку. Ви перейдете до реєстраційної форми. Введіть основну інформацію: електронну пошту та пароль, які потрібно використовувати. Прочитайте та прийміть умови Клієнтської угоди та натисніть «Створити обліковий запис».

Усього за три кроки ви отримаєте доступ до потужних, але інтуїтивно зрозумілих торгових інструментів Stockity, які допоможуть вам досягти ваших фінансових цілей.

Виберіть ім'я користувача та пароль

Ваш логін до Stockity рахунку – це ваша електронна пошта. Також вкажіть надійний пароль, що складається з більш ніж 8 символів, які ви можете запам'ятати. З цими даними вхід у ваш рахунок Stockity пройде швидко та безпечно.

Надайте особисту інформацію

Щоб зареєструвати обліковий запис у Stockity, ви повинні надати особисту інформацію: електронну пошту, номер телефону тощо. Stockity серйозно ставиться до конфіденційності своїх користувачів і забезпечує безпеку ваших даних. Після реєстрації вхід до вашого рахунку Stockity пройде миттєво.

Підтвердіть електронну пошту та увійдіть

Після реєстрації необхідно підтвердити електронну пошту. Відкрийте лист від Stockity та підтвердіть свою електронну пошту, натиснувши на вкладене посилання. Після цього увійдіть до свого облікового запису Stockity.

Навіщо вам потрібен обліковий запис у Stockity

Всього за 3 простих кроки ви отримаєте доступ до нової надійної платформи для торгівлі онлайн. Реєстрація проста і займає лише кілька хвилин. Для початку вам знадобиться електронна пошта та пароль. Решта залежить від вас; у Stockity приховані безмежні можливості!