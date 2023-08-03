Украина призвала исключить всех россиян из руководства УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить всех россиян из руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию по поводу присутствия в органах европейского футбольного союза представителей страна-агрессора" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023-го по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян.

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористического государства от своих обязанностей в УЕФА" , - говорится в письме.

В частности, должность в УЕФА до 2027 года сохранил даже руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков. При том, что все клубы и сборные из РФ отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

От Украины в комитеты УЕФА вошли девять человек, а почетным членом организации остался бывший президент "Динамо" и национальной федерации Григорий Суркис.