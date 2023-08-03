Україна закликала виключити всіх росіян із керівництва УЄФА

Українська асоціація футболу (УАФ) закликала виключити всіх росіян із керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з офіційним листом, у якому просить розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейської футбольної спілки представників країна-агресора" , - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що на посади в адміністративних органах УЄФА (комітетах, органах та панелях) на період з 2023 по 2027 рік було обрано та переобрано 15 росіян.

"Щоб дотримуватись гуманітарних цінностей та справедливості, властивих європейській футбольній сім'ї, а також забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість усунути представників терористичної держави від своїх обов'язків до УЄФА" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема посаду в УЄФА до 2027 року зберіг навіть керівник Російського футбольного союзу Олександр Дюков. При тому, що всі клуби та збірні з РФ усунуті від офіційних турнірів ФІФА та УЄФА.

Від України до комітетів УЄФА увійшли дев'ятеро людей, а почесним членом організації залишився колишній президент "Динамо" та національної федерації Григорій Суркіс.