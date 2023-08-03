Шмыгаль рассказал о потерях экономики и расходах на безопасность и оборону

Украина в первый год полномасштабной войны потеряла около 30% экономики. Расходы на безопасность и оборону в 2023 году были увеличены до 1,8 трлн, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

"В первый год полномасштабной войны мы потеряли около 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест. Но потери экономики были меньше, чем прогнозировались. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. Он нуждается в нашей помощи. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост" , — подчеркнул премьер.

По его словам, в этом году на финансирование сил безопасности и обороны государство потратит из бюджета 1,8 трлн грн. Остальные средства на гуманитарные и социальные платежи, пенсии, зарплаты бюджетников Украина получает от партнеров. Шмыгаль отметил, что в прошлом году удалось получить $31 млрд. В этом году Украина уже привлекла $28 млрд.