Шмигаль розповів про втрати економіки та видатки на безпеку та оборону

Україна в перший рік повномасштабної війни втратила близько 30% економіки. Витрати на безпеку та оборону в 2023 році були збільшені до 1,8 трлн грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з керівниками іноземних дипломатичних установ України.

"У перший рік повномасштабної війни ми втратили близько 30% економіки та 3,5 млн робочих місць. Але втрати економіки були менші, ніж прогнозувалися. Бізнес адаптувався й продовжує адаптуватися. Він потребує нашої допомоги. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання" , — підкреслив прем’єр.

За його словами, цього року на фінансування Сил безпеки й оборони держава витратить із бюджету 1,8 трлн грн. Решту коштів на гуманітарні й соціальні платежі, пенсії, зарплати бюджетників Україна отримує від партнерів. Шмигаль зауважив, що торік вдалося отримати $31 млрд. Цього року Україна вже залучила $28 млрд.