НАТО расценит провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые РФ – Латвия

Возможные провокации наемников ЧВК "Вагнера", которые дислоцируются в Беларуси, Североатлантический альянс будет расценивать как действия, что поддерживаются российским руководством.﻿ Об этом заявил новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстинш, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Дипломат оценивает вероятность провокаций со стороны "вагнеровцев" как относительно невысокую, однако отмечает, что полностью исключить такую возможность нельзя.

По словам Риекстинша, если это все-таки произойдет, НАТО расценит подобные действия как поддерживаемые Кремлем. Также Альянс ответит соответствующими шагами, и "выпутаться утверждениями о том, что группировка является частной компанией, уже не получится".

По мнению посла, целью недавнего пролета белорусских вертолетов над Польшей было намерение поставить под сомнение готовность НАТО к различным рискам безопасности.

Что касается рисков, связанных с учениями российского флота в Балтийском море, то дипломат видит в них скорее попытку РФ продемонстрировать силу.