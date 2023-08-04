НАТО розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані РФ – Латвія

Можливі провокації найманців ПВК "Вагнера", які дислокуються в Білорусі, Північноатлантичний альянс розцінюватиме як дії, які підтримує російське керівництво.﻿ Про це заявив новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Дипломат оцінює можливість провокацій з боку "вагнерівців" як відносно невисоку, проте зазначає, що повністю виключити таку можливість не можна.

За словами Рієкстінша, якщо це все-таки станеться, НАТО розцінить подібні дії як такі, що підтримуються Кремлем. Також Альянс відповість відповідними кроками, і "виплутатися твердженнями про те, що угруповання є приватною компанією, вже не вийде".

На думку посла, метою недавнього прольоту білоруських гелікоптерів над Польщею був намір поставити під сумнів готовність НАТО до різних ризиків безпеки.

Щодо ризиків, пов'язаних із навчаннями російського флоту в Балтійському морі, то дипломат бачить у них швидше спробу РФ продемонструвати силу.