Суд по выборам в США: Трампу избрали меру пресечения

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в выдвинутых против него обвинениях относительно его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, сообщает Европейская правда.

По решению суда экс-президента отпустили, поскольку прокуроры не добиваются взятия Трампа под стражу до начала судебного процесса.

Согласно мере пресечения, Трампу запретили разглашать факты по делу. Также он должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.

Среди новых деталей дела – подробности об общении Трампа с бывшим вице-президентом Пенсом, во время которого президент пытался убедить его сорвать голосование в Конгрессе по утверждению кандидатуры на должность вице-президента, а также неоднократно говорил тому, что он имеет право не признать результаты выборов 2020 года.

Следующее слушание по делу было назначено на 28 августа, всего через пять дней после первых республиканских президентских праймериз.

В начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия.

Трампу выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции США выдвинуло ему обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года.