После атаки дронов в Новороссийске тонет десантный корабль РФ

Несмотря на бодрые отчеты минобороны РФ об якобы уничтожении надводных ударных дронов, атаковавших порт Новоросийск в Краснодарском крае, обнародованные в соцсетях видео свидетельствуют об обратном, сообщает Новое время.

Судя по всему, как минимум один большой десантный корабль, который был идентифицирован как "Оленегорский горняк", был серьезно поврежден.

Как видно на обнародованных кадрах, в результате полученных повреждений судно сильно накренилось на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

На данное время оккупанты пытаются отбуксировать его в порт.