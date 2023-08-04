Після атаки дронів у Новоросійську тоне десантний корабель РФ

Попри бадьорі звіти міноборони РФ про нібито знищення надводних ударних дронів, які атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї, оприлюднені у соцмережах відео свідчать про протилежне, повідомляє Новое время.

Судячи з усього, щонайменше один великий десантний корабель, який було ідентифіковано як "Оленегорський гірник", зазнав серйозних ушкоджень.

Як видно на оприлюднених кадрах, унаслідок отриманих ушкоджень судно сильно накренилося на лівий борт, що може свідчити про затоплення кількох відсіків.

Наразі окупанти намагаються відбуксирувати його до порту.