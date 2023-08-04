РосСМИ: Россияне, вернувшиеся с войны в Украине, уже убили в РФ около 17 человек

Российские военные, вернувшиеся с войны в Украине, убили уже по меньшей мере 17 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет российское издание Агентство.

В частности, в среду в Карелии суд отправил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в убийстве шести человек. Один из них, Игорь Софонов, воевал в Украине и вернулся в Россию весной, выяснило издание Karelia News. Это, как минимум, 11-й с начала 2023 года известный случай убийства, к которому могут быть причастны вернувшиеся с войны люди. Жертвами этих убийств стали не менее 17 человек.

В марте 2023 года адвокатское объединение "Травмпункт" со ссылкой на доклады Генпрокуратуры и МВД сообщало, что впервые за 20 лет в России возросло количество убийств и покушений на убийство. Рост числа преступлений составил 4%, писал "Коммерсант".

В ноябре 2022 года МВД сообщило, что за 10 месяцев года в России почти на 30% выросло количество преступлений, совершенных с применением оружия и боеприпасов. Лидерами роста стали пограничные Курская (675%) и Белгородская (213,3%) области, а также Москва (203,2%).