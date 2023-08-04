РосЗМІ: Росіяни, які повернулися з війни в Україні, вже вбили в РФ близько 17 людей

Російські військові, які повернулися з війни в Україні, вбили вже щонайменше 17 людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише російське видання Агентство.

Зокрема, у середу в Карелії суд відправив до СІЗО двох чоловіків, які звинувачуються у вбивстві шести осіб. Один із них, Ігор Софонов, воював в Україні та повернувся до Росії навесні, з'ясувало видання Karelia News. Це, як мінімум, 11-й з початку 2023 року відомий випадок вбивства, до якого можуть бути причетні люди, які повернулися з війни. Жертвами цих вбивств стали щонайменше 17 людей.

У березні 2023 року адвокатське об'єднання "Травмпункт" з посиланням на доповіді Генпрокуратури та МВС повідомляло, що вперше за 20 років у Росії зросла кількість вбивств та замахів на вбивство. Зростання числа злочинів склало 4%, писав "Комерсант".

У листопаді 2022 року МВС повідомило, що за 10 місяців року в Росії майже на 30% зросла кількість злочинів, скоєних із застосуванням зброї та боєприпасів. Лідерами зростання стали прикордонні Курська (675%) та Білгородська (213,3%) області, а також Москва (203,2%).