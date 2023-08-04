Торговля новорожденными: участникам схемы суд избрал меры пресечения

Организатору и 4 участникам незаконной схемы торговли новорожденными суд избрал меры пресечения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По ходатайству Оболонской окружной прокуратуры Киева суд избрал меры пресечения организатору и четырем участникам преступной организации, которых подозревают в незаконной переправке новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства.

Так, организатору схемы, который оказался бывшим правоохранителем, и двум соучастникам преступления суд избрал безальтернативные меры пресечения в виде ареста.

Еще одной подозреваемой - в виде содержания под стражей с залогом в более 800 тысяч гривен.

Пятой фигурантке - круглосуточный домашний арест. Последняя после задержания признала вину и дала обличительные показания.

Что предшествовало: Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность преступной организации, участники которой под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам.

В рамках следствия было установлено 8 фактов незаконного перемещения за границу младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

По результатам расследования сообщено о подозрении 12 лицам, среди которых 2 организаторов и 10 членов.