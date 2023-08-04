Торгівля новонародженими: учасникам схеми суд обрав запобіжні заходи

Організатору та 4 учасникам незаконної схеми торгівлі новонародженими суд обрав запобіжні заходи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Київська міська прокуратура.

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва суд обрав запобіжні заходи організатору та чотирьом учасникам злочинної організації, яких підозрюють у незаконному переправленні новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Так, організатору схеми, який виявився колишнім правоохоронцем, та двом співучасникам злочину суд обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді арешту.

Ще одній підозрюваній - у вигляді тримання під вартою з заставою у понад 800 тисяч гривень.

П'ятій фігурантці - цілодобовий домашній арешт. Остання після затримання визнала вину та надала викривальні покази.

Що передувало: Правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам.

У межах слідства було встановлено 8 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 членів.