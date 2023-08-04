Маляр: Силы обороны прорвали первую линию обороны россиян на юге

Украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских окупантов на южных направлениях фронта, сообщает Деловая столица.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила во время национального телемарафона.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, на ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия" , — заявила представительница Минобороны.

По ее словам, оккупанты сейчас бросают резервы на юг и на восток из числа профессиональных контрактников.

Как сообщалось, Силы обороны продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях.