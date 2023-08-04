Маляр: Сили оборони прорвали першу лінію оборони росіян на півдні

Українським військослужбовцям вдалося прорвати оборону російських окупантів у деяких місцях на південних напрямках фронту, повідомляє Ділова столиця.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила під час національного телемарафону.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, на ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії" , — заявила представниця Міноборони.

За її словами, окупанти наразі кидають резерви на південь і на схід з-поміж професійних контрактників.

Як повiдомлялось, Сили оборони мають просування на південному фланзі довкола Бахмута, а також на Бердянському і Мелітопольському напрямках.