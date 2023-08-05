Генштаб: ВСУ уничтожили еще более 600 оккупантов

Генштаб: ВСУ уничтожили еще более 600 оккупантов

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага с начала полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.

Генштаб ВСУ сообщает об общих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По состоянию на утро 5 августа, ориентировочные потери врага:

  • личного состава – 249 110 (+620);
  • танков ‒ 4 232 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 8 251 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 4 943 (+32) ед;
  • РСЗО – 704 ед;
  • средства ПВО – 466 ед;
  • самолетов – 315 ед;
  • вертолетов – 311 ед;
  • БПЛА – 4116;
  • крылатые ракеты – 1 347;
  • корабли /катера – 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30) ед;
  • специальная техника – 730 (+6).

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