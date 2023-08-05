Генштаб: ВСУ уничтожили еще более 600 оккупантов
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага с начала полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.
Генштаб ВСУ сообщает об общих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По состоянию на утро 5 августа, ориентировочные потери врага:
- личного состава – 249 110 (+620);
- танков ‒ 4 232 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 8 251 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 4 943 (+32) ед;
- РСЗО – 704 ед;
- средства ПВО – 466 ед;
- самолетов – 315 ед;
- вертолетов – 311 ед;
- БПЛА – 4116;
- крылатые ракеты – 1 347;
- корабли /катера – 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30) ед;
- специальная техника – 730 (+6).