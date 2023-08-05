Генштаб: ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.
Генштаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Станом на ранок 5 серпня, орієнтовні втрати ворога:
- особового складу ‒ 249 110 (+620);
- танків ‒ 4 232 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8 251 (+2) од;
- артилерійських систем – 4 943 (+32) од;
- РСЗВ – 704 од;
- засоби ППО ‒ 466 од;
- літаків – 315 од;
- гелікоптерів – 311 од;
- БПЛА – 4 116;
- крилаті ракети ‒ 1 347;
- кораблі /катери ‒ 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 422 (+30) од;
- спеціальна техніка ‒ 730 (+6).