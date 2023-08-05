Генштаб: ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів

Генштаб: ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Генштаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Станом на ранок 5 серпня, орієнтовні втрати ворога:

  • особового складу ‒ 249 110 (+620);
  • танків ‒ 4 232 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 8 251 (+2) од;
  • артилерійських систем – 4 943 (+32) од;
  • РСЗВ – 704 од;
  • засоби ППО ‒ 466 од;
  • літаків – 315 од;
  • гелікоптерів – 311 од;
  • БПЛА – 4 116;
  • крилаті ракети ‒ 1 347;
  • кораблі /катери ‒ 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 422 (+30) од;
  • спеціальна техніка ‒ 730 (+6).

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