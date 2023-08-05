Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один украинский банк объявили неплатежеспособным

1 августа 2023 года Национальный банк принял решение отнести АО «АКБ «КОНКОРД» к категории неплатежеспособных. В банк введена временная администрация. Каждый из вкладчиков банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные состоянием на конец дня 31 июля. При этом долларовые вклады и остатки на текущих счетах будут выплачены в национальной валюте по официальному курсу НБУ – 36,5686 грн за 1 доллар.

АО «АКБ «КОНКОРД» стал третьим банком в 2023 году, который вывели с рынка, и седьмым с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

2. Банки начали снижать процентные ставки по депозитам

Отреагировав на решение НБУ снизить учетную ставку с 25 до 22% годовых, сразу 2 банка на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Аккордбанк» снизил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 19,00 до 17,25% годовых; на 6 месяцев – с 19,00 до 17,50% годовых.

В то же время он понизил ставку по депозитам в гривне на на 6 месяцев с 17,05 до 16,50% годовых.

Также «Аккордбанк» снизил ставки по депозитам в долларах США и евро на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца в долларах США – с 2,50 до 2,00% годовых;

на 6 и 12 месяцев в долларах США – с 3,00 до 2,00% годовых; на 3 месяца в евро – с 1,50 до 0,75% годовых;

на 6 месяцев в евро – с 1,75 до 1,25% годовых;

на 12 месяцев в евро – с 2,50 до 1,75% годовых.

«Таскомбанк» снизил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,00 до 15,25% годовых;

на 6 месяцев – с 17,00 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 16,00 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,00 до 14,00% годовых.

В то же время «Универсалбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 12 до 13% годовых;

на 6 месяцев – с 13 до 14% годовых.

А «Укрстроинвестбанк» вообще переделал свою депозитную линейку, убрав все депозиты на срок от 1 года и менее. Теперь банк оформляет только депозит в гривне на 734 дня под 3% годовых и депозиты в долларах США и евро на 551 день под 0,1%.

3. Банки меняют тарифы по своим платежным картам

Так, «Аккордбанк» объявил, что с 1 сентября оформление и перевыпуск карты «Найкраща» будет стоить 100 гривен. Снятие наличных в сумме свыше 100 000 гривен будет с комиссией 1%+5 гривен (было 0,5%). Также повышается комиссия на P2P-переводы с помощью сторонних сервисов с 0,5%+5 гривен до 1%+5 гривен.

«Идея Банк» полностью обновил свою дебетно-карточную продуктовую линейку, уменьшив количество тарифных планов и дебетно-карточных продуктов. 14 тарифных планов, которые действовали до 31 июля 2023 года, банк трансформировал в 5 простых и понятных тарифных плана.

Кроме изменения количества тарифных планов, также изменился размер комиссий по некоторым услугам.

Текущие тарифные планы будут заменены на новые с 1 сентября 2023 года. Ознакомиться с полным перечнем изменений можно на сайте﻿ банка.

4. «Приватбанк» продолжил срок действия своих платежных карт на 2 года

«Приватбанк» с 1 августа продолжил срок действия своих карт на 2 года. По таким картам (с продленным сроком действия) можно будет:

- оплачивать покупки в магазине на POS-терминале;

- снимать наличные в терминале;

- проводить любые операции в Приват24;

- пополнять карточный счет любым удобным способом. Единственное, для чего не подойдет такая карта, - это оплата в Интернете. Для того, чтобы продолжить проводить операции в Интернете, понадобится сделать следующее:

- создать Digital Card в Приват24;

- пополнить эту карту с той, по которой продлен срок действия.

Данное решение банк принял прежде всего в интересах людей, находящихся за рубежом и пользующихся картами «Приватбанка».

5. Акция «Кешбэк викенды» от «Райффайзен Банка»

В августе банк проводит интересную акцию для владельцев карт «Райфкарта + Visa Gold». Во время покупок в выходные дни (субботу и воскресенье) при оплате данной картой будет действовать следующий кешбэк:

- 5 и 6 августа 2023 года включительно – 5% за расчеты в кафе и ресторанах, 2% - на АЗС;

- 12 и 13 августа 2023 года включительно – 3% за расчеты в кафе и ресторанах; 5% - в аптеках;

- 19 и 20 августа 2023 года включительно – 3% за расчеты в кафе и ресторанах,5% - на покупки в интернет-магазинах;

- 26 и 27 августа 2023 года включительно - 3% за расчеты в кафе и ресторанах, 10% - на покупки билетов в кинотеатрах и театрах.

Для получения кешбэка в интернет-банке Raiffeisen Online должна быть подключена программа «ЩЕ!»