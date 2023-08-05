Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один український банк оголосили неплатоспроможним

1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення віднести АТ «АКБ «КОНКОРД» до категорії неплатоспроможних. У банк введено тимчасову адміністрацію. Кожен із вкладників банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 31 липня. При цьому доларові вклади та залишки на поточних рахунках буде виплачено у національній валюті за офіційним курсом НБУ – 36,5686 грн за 1 долар.

АТ «АКБ «КОНКОРД» став третім банком у 2023 році, який вивели з ринку, та сьомим з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

2. Банки почали знижувати відсоткові ставки за депозитами

Відреагувавши на рішення НБУ знизити облікову ставку з 25 до 22% річних, відразу 2 банки минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Акордбанк» знизив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 19,00 до 17,25% річних; на 6 місяців – із 19,00 до 17,50% річних.

У той же час він знизив ставку по депозитах у гривні на 6 місяців з 17,05 до 16,50% річних.

Також «Акордбанк» знизив ставки за депозитами в доларах США та євро на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці у доларах США – з 2,50 до 2,00% річних;

на 6 та 12 місяців у доларах США – з 3,00 до 2,00% річних; на 3 місяці у євро – з 1,50 до 0,75% річних;

на 6 місяців у євро – з 1,75 до 1,25% річних;

на 12 місяців у євро – з 2,50 до 1,75% річних.

«Таскомбанк» знизив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 16,00 до 15,25% річних;

на 6 місяців – з 17,00 до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 16,00 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 16,00 до 14,00% річних.

У той же час «Універсалбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 12 до 13% річних;

на 6 місяців – із 13 до 14% річних.

А «Укрбудінвестбанк» взагалі переробив свою депозитну лінійку, прибравши всі депозити терміном від 1 року і менше. Тепер банк оформляє лише депозит у гривні на 734 дні під 3% річних та депозити у доларах США та євро на 551 день під 0,1%.

3. Банки змінюють тарифи за своїми платіжними картками

Так, «Акордбанк» оголосив, що з 1 вересня оформлення та перевипуск картки «Найкраща» коштуватиме 100 гривень. Зняття готівки у сумі понад 100 000 гривень буде з комісією 1%+5 гривень (було 0,5%). Також підвищується комісія на P2P-переклади за допомогою сторонніх сервісів із 0,5%+5 гривень до 1%+5 гривень.

«Ідея Банк» повністю оновив свою дебетно-карткову продуктову лінійку, зменшивши кількість тарифних планів та дебетно-карткових продуктів. 14 тарифних планів, які діяли до 31 липня 2023 року, банк трансформував у 5 простих та зрозумілих тарифних планів.

Крім зміни кількості тарифних планів також змінився розмір комісій з деяких послуг.

Поточні тарифні плани замінять на нові з 1 вересня 2023 року. Ознайомитися з повним переліком змін можна на сайті банку.

4. «Приватбанк» продовжив термін дії своїх платіжних карток на 2 роки

"Приватбанк" з 1 серпня продовжив термін дії своїх карток на 2 роки. За такими картками (з продовженим терміном дії) можна буде:

- оплачувати покупки у магазині на POS-терміналі;

- знімати готівку у терміналі;

- проводити будь-які операції у Приват24;

- поповнювати картковий рахунок будь-яким зручним способом. Єдине, для чого не підійде така картка, – це оплата в Інтернеті. Для того, щоб продовжити проводити операції в Інтернеті, знадобиться зробити таке:

- створити Digital Card у Приват24;

- поповнити цю карту з тією, якою продовжено термін дії.

Дане рішення банк ухвалив насамперед на користь людей, які перебувають за кордоном і користуються картками «Приватбанку».

5. Акція «Кешбек вікенди» від «Райффайзен Банку»

У серпні банк проводить цікаву акцію для власників карток "Райфкарта + Visa Gold". Під час покупок у вихідні дні (суботу та неділю) при оплаті даною карткою діятиме наступний кешбек:

- 5 та 6 серпня 2023 року включно – 5% за розрахунки в кафе та ресторанах, 2% - на АЗС;

- 12 та 13 серпня 2023 року включно – 3% за розрахунки в кафе та ресторанах; 5% – в аптеках;

- 19 та 20 серпня 2023 року включно – 3% за розрахунки в кафе та ресторанах, 5% - на покупки в інтернет-магазинах;

- 26 та 27 серпня 2023 року включно – 3% за розрахунки в кафе та ресторанах, 10% – на купівлю квитків у кінотеатрах та театрах.

Для отримання кешбеку в інтернет-банку Raiffeisen Online має бути підключена програма «ЩЕ!»