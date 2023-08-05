Ермак: Российская промышленность страдает от рекордного дефицита рабочей силы

Промышленность страны-террориста испытывает рекордную нехватку рабочей силы, в июле этого года 42% промышленных предприятий имели проблемы с дефицитом работников, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы. В июле 2023 года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку работников" , - отметил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что ужесточение санкций с уклоном на удар по российскому ВПК позволит парализовать террористов.

Напомним:

Курс евро на Мосбирже в пятницу впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 105 рублей. Доллар торгуется по 95,38 рубля - это также максимум с конца марта 2022 года.