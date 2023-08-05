Єрмак: Російська промисловість страждає від рекордного дефіциту робочої сили
Промисловість країни-терориста відчуває рекордний брак робочої сили, у липні цього року 42% промислових підприємств мали проблеми з дефіцитом працівників, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Російська промисловість відчуває рекордний дефіцит робочої сили. У липні 2023 року 42% промислових підприємств відчували брак працівників", – зазначив Єрмак.
Керівник ОП додав, що посилення санкцій з ухилом на удар по російському ВПК дозволить паралізувати терористів.
Нагадаємо:
Курс євро на Мосбіржі у п'ятницю вперше з 28 березня 2022 року піднявся вище 105 рублів. Долар торгується по 95,38 рубля - це також максимум з кінця березня 2022 року.