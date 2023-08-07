Россияне ударили по Днепропетровщине ракетой, произошел пожар – ОВА

Россияне ударили по Днепропетровщине ракетой, произошел пожар – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 7 августа российские оккупанты ударили по Днепропетровской области ракетой. В результате атаки произошел пожар.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, взрыв произошел в Синельниковском районе. Пожар спасатели уже потушили.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Жертв или пострадавших нет. Остальные последствия атаки выясняют.

Также под утро россияне обстреляли Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии, отметил Лысак.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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