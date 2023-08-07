Россияне ударили по Днепропетровщине ракетой, произошел пожар – ОВА
В ночь на 7 августа российские оккупанты ударили по Днепропетровской области ракетой. В результате атаки произошел пожар.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, взрыв произошел в Синельниковском районе. Пожар спасатели уже потушили.
Жертв или пострадавших нет. Остальные последствия атаки выясняют.
Также под утро россияне обстреляли Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии, отметил Лысак.