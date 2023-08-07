Росіяни вдарили по Дніпропетровщині ракетою, сталася пожежа – ОВА
У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетою. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, вибух стався в Синельниківському районі. Пожежу рятувальники вже загасили.
Жертв чи постраждалих немає. Інші наслідки атаки з'ясовують.
Також під ранок росіяни обстріляли Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії, зазначив Лисак.