Росіяни вдарили по Дніпропетровщині ракетою, сталася пожежа – ОВА

У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетою. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вибух стався в Синельниківському районі. Пожежу рятувальники вже загасили.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Жертв чи постраждалих немає. Інші наслідки атаки з'ясовують.

Також під ранок росіяни обстріляли Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії, зазначив Лисак.