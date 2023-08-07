Вынуждал строить дом: военкома из Закарпатья взяли под стражу

Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военному комиссару из Закарпатской области, который заставлял подчиненных строить ему имение – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 805 тысяч гривен, сообщает Укринформ.

Об этом заявила представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"Лычаковский суд избрал меру пресечения для подозреваемого - это содержание под стражей с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен" , - сказала Шевченко.

Она добавила, что в настоящее время военком находится во Львовском учреждении исполнение наказаний №19.

Суд над военным комиссаром должен был состояться 3 августа, однако он не явился, сославшись на ухудшение состояния здоровья.

Ранее Государственное бюро расследований разоблачило в превышении служебных полномочий начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители обнаружили, что военный комиссар заставлял подчиненных строить ему имение. Установлено, что проведением строительных работ вместо несения службы солдаты занимались с начала марта текущего года.

В ходе обысков у фигуранта стражи порядка изъяли атрибутику РФ (монеты, документы о получении российского образования), одежду с эмблемами СССР и РФ, удостоверения офицера Министерства обороны СССР, а также значки, кокарды и георгиевскую ленту. Также были изъяты 3,5 тысяч долларов.

Военному комиссару объявлено подозрение. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.