Змушував будувати маєток: військкома із Закарпаття взяли під варту

Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід військовому комісару із Закарпатської області, який змушував підлеглих будувати йому маєток, – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 805 тисяч гривень, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

"Личаківський суд обрав запобіжний захід для підозрюваного – це тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 805 тисяч гривень", - сказала Шевченко.

Вона додала, що наразі військком перебуває у Львівській установі виконання покарань №19.

Суд над військовим комісаром мав відбутися 3 серпня, однак він не з’явився, зіславшись на погіршення стану здоров'я.

Раніше Державне бюро розслідувань викрило в перевищенні службових повноважень начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці виявили, що військовий комісар змушував підлеглих будувати йому маєток. Встановлено, що проведенням будівельних робіт замість несення служби солдати займалися від початку березня поточного року.

У ході обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили атрибутику РФ (монети, документи про здобуття російської освіти), одяг із емблемами СРСР і РФ, посвідчення офіцера Міністерства оборони СРСР, а також значки, кокарди та георгіївську стрічку. Також були вилучені 3,5 тисячі доларів.

Військовому комісару оголошена підозра. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.