Доллар никому не нужен. Что происходит на валютном рынке

Интерес к покупкам наличной валюты в Украине падает. В июле 2023 года украинцы сдали в банки на 76,6 млн долларов больше, чем купили. До этого в июне отрицательное сальдо (превышение продаж валюты населением над покупками) составило 17,8 млн долларов, т.е. можно констатировать очевидный факт: населению не до иностранной валюты, и оно активизировало ее продажи.

Что же происходит на валютном рынке? Неужели гривна разом восстановила все утраченные позиции и вновь пользуется неограниченным доверием? К сожалению, об этом говорить пока рано. Причины, по которым спрос на иностранную валюту упал «ниже плинтуса», гораздо прозаичнее.

Одним из главных факторов, повлиявших на снижение спроса в начале августа, стало возвращение довоенных налогов с украинского бизнеса. С 1 августа было отменено упрощенное налогообложение по ставке 2%. В результате условия ведения бизнеса для украинских предпринимателей резко ухудшились. Кроме того, с 1 июля вернули 20% НДС и акцизы на горючее, отмененные в марте 2022 года, до довоенного уровня. Все это повлияло на себестоимость производимой продукции и существенно снизило деловую активность.

Предприниматели, оказавшиеся в сложных условиях, сократили и так небольшие покупки валюты для ведения бизнеса, а кто-то даже начал задумываться о закрытии своего предприятия.

Вторым фактором стали действия Национального банка, успокоившие рынок. Заявления о нерушимости официального курса в ближайшие месяцы способствовали тому, что население вновь активно понесло гривну в банки на депозиты. Дошло до того, что заканчивающиеся валютные депозиты начали активно переводить в национальную валюту и оформлять 3-6 месячные гривневые вклады.

Все происходящее и стало причиной того, что после незначительного роста курса доллара, наблюдавшегося 24-27 июля, его котировки пошли вниз так же быстро, как росли до этого. К среде 2 августа стоимость наличного «американца» в столице опустилась до отметки 37,25 гривен. По такой цене нашлось достаточно желающих купить, и стоимость доллара вновь пошла вверх. В понедельник 7 августа доллар в столице продают по 37,35-37,40 гривен (речь идет о купюрах старого образца, т.н. «белом» долларе, купюры нового образца на 10 копеек дороже). По 37,43-37,45 гривен просят за доллар в Днепре, 37,50 – в Полтаве, а в Харькове за «новые» доллары хотят 37,60 гривен. Традиционно на западе Украины доллар немного дешевле: так, во Львове и Черновцах доллар можно купить по «киевской» цене 37,40 гривен.

Сколько будет стоить доллар в августе?

Ближайшие 10-14 дней на валютном рынке пройдут относительно спокойно. Доллар продолжит торговаться в диапазоне 37,25-37,65 гривен. Однако чем ближе к концу августа, тем больше начнут проявляться факторы сезонного спроса: валюту начнут покупать фермеры, продающие зерно. А как только на рынке появится хоть мало-мальский спрос, и котировки начнут медленно двигаться вверх, к покупкам подключится и население, отлично заучившее урок: «Осенью доллар всегда дорожает».

Впрочем, аналитики портала «Курс Украины» полагают, что до Дня Независимости не стоит ожидать каких-либо серьезных подвижек по курсу. А до конца августа максимум, что можно ожидать, - это доллар по 38,00, да и то не везде. Как уже утверждалось ранее, основной рост придётся на осень.