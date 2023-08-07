Долар нікому не потрібен. Що відбувається на валютному ринку

Інтерес до купівлі готівкової валюти в Україні знижується. У липні 2023 року українці здали в банки на 76,6 млн. доларів більше, ніж купили. До цього у червні негативне сальдо (перевищення продажів валюти населенням над покупками) становило 17,8 млн. доларів, тобто можна констатувати очевидний факт: населенню не до іноземної валюти, і воно активізувало її продаж.

Що ж відбувається на валютному ринку? Невже гривня відразу відновила всі втрачені позиції і знову користується необмеженою довірою? На жаль, про це говорити поки що зарано. Причини, через які попит на іноземну валюту впав «нижче за плінтус», набагато прозаїчніше.

Одним із головних чинників, що вплинули на зниження попиту на початку серпня, стало повернення довоєнних податків із українського бізнесу. З 1 серпня було скасовано спрощене оподаткування за ставкою 2%. Внаслідок цього умови ведення бізнесу для українських підприємців різко погіршилися. Крім того, з 1 липня повернули 20% ПДВ та акцизи на пальне, скасовані у березні 2022 року, до довоєнного рівня. Усе це вплинуло на собівартість виробленої продукції і значно знизило ділову активність.

Підприємці, які опинилися в складних умовах, скоротили й так невеликі покупки валюти для ведення бізнесу, а хтось навіть почав замислюватися про закриття свого підприємства.

Другим чинником стали дії Національного банку, які заспокоїли ринок. Заяви про непорушність офіційного курсу найближчими місяцями сприяли тому, що населення знову активно понесло гривню до банків на депозити. Дійшло до того, що валютні депозити, що закінчуються, почали активно переводити в національну валюту і оформлювати 3-6 місячні гривневі вклади.

Все це і стало причиною того, що після незначного зростання курсу долара, яке спостерігалося 24-27 липня, його котирування пішли вниз так само швидко, як росли до цього. На середу 2 серпня вартість готівкового «американця» в столиці опустилася до позначки 37,25 гривень. За такою ціною знайшлося достатньо охочих купити, і вартість долара знову пішла вгору. У понеділок 7 серпня долар у столиці продають по 37,35-37,40 гривень (йдеться про купюри старого зразка, т.зв. «білий» долар, купюри нового зразка на 10 копійок дорожчі). 37,43-37,45 гривень просять за долар у Дніпрі, 37,50 – у Полтаві, а у Харкові за «нові» долари хочуть 37,60 гривень. Традиційно на заході України долар трохи дешевший: так, у Львові та Чернівцях долар можна купити за «київською» ціною 37,40 гривень.

Скільки коштуватиме долар у серпні?

Найближчі 10-14 днів на валютному ринку пройдуть спокійно. Долар продовжить торгуватись у діапазоні 37,25-37,65 гривень. Проте чим ближче до кінця серпня, тим більше почнуть виявлятися фактори сезонного попиту: валюту купуватимуть фермери, які продають зерно. А як тільки на ринку з'явиться хоч якийсь попит, і котирування почнуть повільно рухатися вгору, до покупок підключиться і населення, яке чудово вивчило урок: «Восени долар завжди дорожчає».

Втім, аналітики порталу «Курс України» вважають, що до Дня Незалежності не варто чекати на якісь серйозні зрушення за курсом. А до кінця серпня максимум, на що можна очікувати, - це долар по 38,00, та й то не скрізь. Як уже стверджувалося раніше, основне зростання припаде на осінь.